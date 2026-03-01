Лекции, мастер-классы
Коллажный мастер-класс с живыми цветами

19 марта
четверг
18:30
FLOMERDÍ

Цветов много не бывает!

С наступлением весны редакция «Бродвея» находит вдохновение во всём — будь то греющийся на солнце котик или тёплый мартовский вечер. И мы решили поделиться этим вдохновением с вами! 

Вместе с цветочным бюро FLOMERDÍ мы устраиваем коллажный мастер-класс с живыми цветами, где каждый сможет собрать свою весеннюю открытку. А помогать нам будет коллажистка Алина Морошка, создающая аналоговые коллажи в технике абсурд. Будем знакомиться, листать глянцевые журналы и любоваться цветами.

А ещё — это отличный подарок на 8-е марта. 

Мастер-класс пройдёт 19 марта в 18:30 в цветочном бюро FLOMERDÍ на проспекте Мира, 98. Все подробности и билеты — по ссылке!

В стоимость входят все инструменты и материалы, введение в технику и помощь при создании коллажа, небольшой подарок от партнёров, а также игристое и сладости. 