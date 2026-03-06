Концерты
Концерт Виктора Чайки «Для Вас, Женщины»

8 марта
12+

Дата и место

6 марта
пятница
14:00
Центр культуры и досуга г. Гурьевск

О событии

Дорогие друзья!

6 марта приглашаем всех желающих в Центр Культуры и Досуга г. Гурьевска на концерт композитора и поэта, певца и музыканта — Виктора Чайки «Для Вас, Женщины»! 

Великолепный вокал, сценическое обаяние артиста, любимые всеми песни не оставят никого равнодушными и создадут прекрасное праздничное настроение!

В исполнении Виктора Чайки прозвучат известные российские и советские песни! Артист своим проникновенным и ярким выступлением создаст прекрасную праздничную атмосферу, вместе со зрителями исполняя известные хиты.

Вход свободный

