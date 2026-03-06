Дата и место
|
6 марта
пятница
|14:00
|
Концерт Виктора Чайки «Для Вас, Женщины»2026-03-06T14:00:00.000+02:00
О событии
Дорогие друзья!
6 марта приглашаем всех желающих в Центр Культуры и Досуга г. Гурьевска на концерт композитора и поэта, певца и музыканта — Виктора Чайки «Для Вас, Женщины»!
Великолепный вокал, сценическое обаяние артиста, любимые всеми песни не оставят никого равнодушными и создадут прекрасное праздничное настроение!
В исполнении Виктора Чайки прозвучат известные российские и советские песни! Артист своим проникновенным и ярким выступлением создаст прекрасную праздничную атмосферу, вместе со зрителями исполняя известные хиты.
Вход свободный