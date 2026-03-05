Спорт
Женский велопробег

Отдохнуть компанией Культурный отдых 8 марта
16+

Дата и место

8 марта
воскресенье
12:30
«Родина Мать»

О событии

Организаторы сообщества Велокрасиво сообщают, что 8 марта 2026 года состоится третий ежегодный женский велопробег в Калининграде «ВелоКрасиво»  

  • Сбор в 12:30 у памятника «Мать Россия» 
  • В 13:00 начало движения в арт — квартал «Понарт»

Там нас ждёт праздничный концерт, вручение подарков от наших друзей — сертификаты, подарочные наборы, сладости и конечно традиционные памятные медали.  С собой — исправный велосипед и хорошее настроение! 

Ждем всех #ЛедиНаВелосипеде города Калининграда на открытие велосезона по-женски

Маршрут: 

