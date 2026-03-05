Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|12:30
|
«Родина Мать»
О событии
Организаторы сообщества Велокрасиво сообщают, что 8 марта 2026 года состоится третий ежегодный женский велопробег в Калининграде «ВелоКрасиво»
- Сбор в 12:30 у памятника «Мать Россия»
- В 13:00 начало движения в арт — квартал «Понарт»
Там нас ждёт праздничный концерт, вручение подарков от наших друзей — сертификаты, подарочные наборы, сладости и конечно традиционные памятные медали. С собой — исправный велосипед и хорошее настроение!
Ждем всех #ЛедиНаВелосипеде города Калининграда на открытие велосезона по-женски
Маршрут: