Стендап
Комедийное шоу «Клуб знакомств»

Комедийное шоу «Клуб знакомств»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

18 марта
среда
20:00
«Винный факультет»
Купить билет

О событии

Первое комедийное шоу знакомств в Калининграде «Клуб знакомств» приглашает всех на магию первого свидания в юмористическом формате!

Навсегда забудьте о скучных приложениях и стандартных свиданиях! Здесь незнакомцы станут друзьями, партнерами и, может быть, влюблёнными. Гости вечера примут участие в испытаниях, проверяющих чувство юмора и общий язык. Профессиональные комики направят участников, облегчая начало разговора и обеспечивая комфортную атмосферу.

Тем, кто хочет просто развлечься и понаблюдать за комедийной магией со стороны, волноваться не стоит: участие в шоу добровольное, поэтому можно расслабиться и насладиться хорошим юмором.

Подарите себе вечер уникальных эмоций и простого человеческого общения, приправленную добротой и смехом!