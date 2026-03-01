Дата и место
27 марта
Студия импровизации «Просто»2026-03-27T20:00:00.000+02:00
О событии
Культовые шоу студии импровизации «Просто» — настоящее приключение без сценария, где всё рождается и происходит прямо на ваших глазах. Здесь нет заранее подготовленных реплик или сценарных линий — только актеры-импровизаторы, которые создают шоу на ходу, основываясь на ваших историях и предложениях. Актеры погружаются в самые разные ситуации, и удивляют своей спонтанностью и мастерством. Вся магия в искренности, честности и полной неподдельной реакции со стороны артистов и зрителей. Если вы любите смотреть, как рождается искусство прямо на сцене, хотите поучаствовать или просто отлично провести время, это шоу — идеальный выбор. Здесь всё делается на живую энергию, а самый лучший момент всегда — тот, что происходит прямо сейчас!