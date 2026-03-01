Фестивали, праздники
8 марта в русском стиле

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых 8 марта
0+

Дата и место

8 марта
воскресенье
13:00
Культурный квартал «Понарт»

О событии

Собирайся, народ, весна у ворот! В женский день весенний собираем мы в Понарте девиц со всей округи на гулянье праздничное!

По-нашему, по-народному:

  • Будем петь да запевать вместе с ансамблем «Калина Красная». Громко, складно, так, чтобы сердце радовалось!
  • Не сидеть нам на месте — закружимся в хороводах, в игры старинные поиграем, весну поприветствуем!
  • Устроим ярмарку славную с мастерами рукодельными: знай не зевай, присматривай себе подарки да диковинки!
  • Полюбуемся в Бастионе на выставку чудную от ARTRasnYula: картины, где краса земли русской оживает!
  • Наряжайтесь, красавицы! Доставайте платки узорчатые, надевайте кокошники — будем фотокарточки чудесные на память делать.

Оставьте в этот день все хлопоты домашние, забудьте про думы заботные. Зовите подруг да добрых молодцев для пущего плясу! Приходите за теплом сердечным да радостью светлой! Будет славно да душевно!

