8 марта в русском стиле

Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|13:00
|
Культурный квартал «Понарт»
О событии
Собирайся, народ, весна у ворот! В женский день весенний собираем мы в Понарте девиц со всей округи на гулянье праздничное!
По-нашему, по-народному:
- Будем петь да запевать вместе с ансамблем «Калина Красная». Громко, складно, так, чтобы сердце радовалось!
- Не сидеть нам на месте — закружимся в хороводах, в игры старинные поиграем, весну поприветствуем!
- Устроим ярмарку славную с мастерами рукодельными: знай не зевай, присматривай себе подарки да диковинки!
- Полюбуемся в Бастионе на выставку чудную от ARTRasnYula: картины, где краса земли русской оживает!
- Наряжайтесь, красавицы! Доставайте платки узорчатые, надевайте кокошники — будем фотокарточки чудесные на память делать.
Оставьте в этот день все хлопоты домашние, забудьте про думы заботные. Зовите подруг да добрых молодцев для пущего плясу! Приходите за теплом сердечным да радостью светлой! Будет славно да душевно!
- Культурный квартал «Понарт», Судостроительная 6/1
- 8 марта в 13:00
- Вход: свободный