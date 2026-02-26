Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|12:00
|
Зеленоградск
О событии
1 марта в 12:00 на улицах и площадях Зеленоградска пройдет семейный фестиваль «День рождения зеленоградского кота». Это праздничное шоу подчеркивает уникальные традиции Зеленоградска и любовь его жителей к кошкам, которые стали неофициальным символом этого курортного городка.
В программе праздника запланировано множество увлекательных мероприятий, включая костюмированное шествие, где участники в нарядах, вдохновленных кошками, пройдут по главным улицам города. Также посетителей ждут тематические квесты и игры, которые позволят всем желающим проявить свою изобретательность и сообразительность.
На различных площадках Зеленоградска будет организовано шоу и представления, где каждый сможет насладиться интересными и яркими номерами. Кроме того, планируются конкурсы и викторины с призами, которые создадут атмосферу азарта и веселья.