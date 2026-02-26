Дата и место
Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»2026-02-28T12:00:00.000+02:00 2026-03-01T18:00:00.000+02:00
О событии
Весенний фестиваль керамики и хендмейда ДРУЖБА уже близко!
28 февраля и 1 марта приходите за порцией вдохновения, тёплой атмосферой и особенными подарками к самому тёплому празднику весны.
Запланируйте выходные, берите друзей и хорошее настроение подробности скоро в нашем профиле!
- 28 февраля и 1 марта
- 11:00-18:00
- Уютное бистро Хьюгге на улице Гаражной, 2!