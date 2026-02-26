Фестивали, праздники
Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

Дата и место

28 февраля
до 1 марта
кафе «Хюгге»

О событии

Весенний фестиваль керамики и хендмейда ДРУЖБА уже близко! 

28 февраля и 1 марта приходите за порцией вдохновения, тёплой атмосферой и особенными подарками к самому тёплому празднику весны.

Запланируйте выходные, берите друзей и хорошее настроение подробности скоро в нашем профиле!

  • 28 февраля и 1 марта
  • 11:00-18:00
  • Уютное бистро Хьюгге на улице Гаражной, 2!

