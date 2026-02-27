Дата и место
|
27 февраля
до 28 февраля
|
Мастер-классы в «Доме семьи»2026-02-27T15:00:00.000+02:00 2026-02-28T12:30:00.000+02:00
О событии
- Пятница, 27 февраля, 15:00 — Мастер‑класс «Серьги. Разноцветные нити». Что будем делать: создадим стильные серьги из хлопкового шнура и разноцветных стеклянных бусин. Возраст: 10+. Количество участников: до 10 человек. Продолжительность: 35–40 минут. Бонус: фотосессия в фотозоне «Парящие цветы». Материалы: всё необходимое будет предоставлено.
- 18:00 — Мастер‑класс «Шьём с мастером: цветочная брошь без швейной машинки». Что будем делать: создадим и декорируем собственную брошь — без использования швейной машинки!
Подойдёт: для начинающих и тех, кто любит рукоделие. Материалы: включены в участие.
Суббота, 28 февраля, 12:30 — Творческая мастерская: рисуем в технике правополушарного рисования. Что вас ждёт: освоение уникальной техники, которая помогает раскрыть творческий потенциал и снять внутренние блоки. Особенности: не требует навыков рисования — подойдёт для любого уровня подготовки. Результат: готовая картина, созданная вашими руками.
Как записаться на любое мероприятие: Напишите в сообщения группы «Дом семьи» ВКонтакте. В сообщении укажите: название выбранного мероприятия; ФИО участника (для детских мастер‑классов — ФИО ребёнка); возраст участника, год рождения, контактный телефон.
Важные примечания: участие во всех мероприятиях бесплатное; количество мест ограничено — бронируйте участие заранее; при отмене участия, пожалуйста, сообщите об этом минимум за 24 часа до начала мероприятия.