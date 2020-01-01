Лекции, мастер-классы
Дата и место

14 марта
суббота
16:00
Сигнал

О событии

Фрида Кало: Слишком живая, чтобы умереть. 

Друзья, по нашей доброй мартовской традиции мы продолжаем разговор о женщинах, изменивших мир искусства. В субботу 14 марта нас ждет встреча с главной иконой страсти и боли — Фридой Кало.

Она не просто рисовала, она проживала свою жизнь на холсте. Цветущие волосы, врастающие в кожу, пронзительный взгляд сквозь века и картины, в которых магия мексиканской культуры переплетается с физической и душевной болью.

Приглашаем вас погрузиться в легенду о Фриде — женщине, которая превратила свою трагедию в вечное искусство. Поговорим о том, как не сломаться, когда ломается тело, и как найти свой неповторимый стиль, ставший символом целой эпохи.

  • Где: Калининград, «Сигнал», Леонова, 22
  • Когда: 14 марта (суббота) в 16:00

Стоимость участия: Стандартный — 1500 рублей, «Иду с подругой» — 2500 рублей. Отличный повод провести культурный вечер вдвоем!

Билеты у @Masha_v_sety

Приходите за вдохновением и историями, от которых бегут мурашки ☺