Дата и место
|
14 марта
суббота
|16:00
|
Фрида Кало: Слишком живая, чтобы умереть2026-03-14T16:00:00.000+02:00
О событии
Фрида Кало: Слишком живая, чтобы умереть.
Друзья, по нашей доброй мартовской традиции мы продолжаем разговор о женщинах, изменивших мир искусства. В субботу 14 марта нас ждет встреча с главной иконой страсти и боли — Фридой Кало.
Она не просто рисовала, она проживала свою жизнь на холсте. Цветущие волосы, врастающие в кожу, пронзительный взгляд сквозь века и картины, в которых магия мексиканской культуры переплетается с физической и душевной болью.
Приглашаем вас погрузиться в легенду о Фриде — женщине, которая превратила свою трагедию в вечное искусство. Поговорим о том, как не сломаться, когда ломается тело, и как найти свой неповторимый стиль, ставший символом целой эпохи.
- «Фрида Кало: слишком живая, чтобы умереть»
- Где: Калининград, «Сигнал», Леонова, 22
- Когда: 14 марта (суббота) в 16:00
Стоимость участия: Стандартный — 1500 рублей, «Иду с подругой» — 2500 рублей. Отличный повод провести культурный вечер вдвоем!
Билеты у @Masha_v_sety
Приходите за вдохновением и историями, от которых бегут мурашки ☺