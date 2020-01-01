Дата и место
|
29 марта
воскресенье
|15:00
|
Скетчинг: создаем эскизы курортных нарядов2026-03-29T15:00:00.000+02:00
О событии
Скетчинг: создаем эскизы курортных нарядов!
Музей Курортной Моды приглашает 29 марта на творческий мастер‑класс «Ах, какое платье! Дай, срисую!» В первый месяц весны команда нашего стильного пространства приглашает тех, кто ценит эстетику, оригинальность и хочет раскрыть свою творческую сторону.
О мастер‑классе: Темой будет скетчинг (набросок) модных ансамблей, представленных в Музее. Ведущая — опытный и талантливый педагог-художник Оксана Малышко, создатель художественных полотен, неоднократно выставлявшихся на многих выставках Калининградской области.
Участники будут «набрасывать» эскизы понравившихся нарядов из эксклюзивной коллекции подлинных костюмов XIX–XXI веков.
Важно! Вам не требуются особые художественные таланты или даже базовые навыки. Главное — проявление индивидуальности в рисунке. Наставник всегда будет рядом, чтобы предложить совет или помочь в любой момент.
Всё, что нужно, включено в стоимость: материалы, посещение выставки и персональное наставничество.
Возможность почувствовать себя одновременно художником и модельером, погрузившись в мир моды и искусства!
*Рекомендуем покупать билеты заранее, т.к. количество мест ограничено.
Музей Курортной Моды — место, где история моды встречается с современной творческой свободой.