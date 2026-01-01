Экскурсия в Музее курортной моды

Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|12:00
|
Музей курортной моды
О событии
С Международным женским днем!
Весна 2026 года в Калининградской области — долгожданное событие! После снежной, по-настоящему морозной и затяжной зимы, мы с особым трепетом ожидаем первые лучики весны: её мягкий свет, тёплое дыхание и то особенное настроение, которое рождается на стыке сезонов.
Именно с изящного и нежного праздника — 8 марта — принято встречать это прекрасное время года!
В честь Международного женского дня Музей Курортной Моды приглашает на праздничную экскурсию! Это не просто мероприятие, а познавательное событие, созданное для ценителей прекрасного. Отличный повод посвятить время себе, семье и друзьям, погрузившись в атмосферу прошедших курортных эпох.
Вместе создадим праздничное настроение в окружении элегантного и атмосферного пространства. Данная экскурсия — оригинальный способ отметить праздник и утончённый подарок на 8 марта, который по достоинству оценят представительницы прекрасного пола.
Начало: в 12:00. Начните весну с безупречного вкуса и элегантной встречи!