Выставка в «Доме книжного наследия XX века»

14 февраля
суббота
15:00
Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва

О событии

А это — новое имя среди наших художников. Прошу любить и жаловать — Наталья Константиновна Леонович Наталья Леонович Выставка её работ, а также нескольких работ её отца — художника Константина Васильевича Шихалёва развёрнута в стенах нашего Дома. Вот уж воистину, талант передаётся по генам! Меня лично поразили разнообразие жанров и техник живописи, а также уровень мастерства художника. Здесь и классические холст/масло, и акварель, и художественный карандаш, а также пейзаж, портрет, натюрморт, городской пейзаж и многое другое. Официальное открытие выставки состоится в субботу, 14 февраля, в 15:00. Приглашаем вас на открытие. Вы сможете посмотреть работы, пообщаться с художником и даже(!) — послушать музыку, потому что Наталья Константиновна ещё и играет на фортепиано!!

