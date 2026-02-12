Фестивали, праздники
Фестиваль GARAZHKA

0+

14 февраля
до 15 февраля
Культурный квартал «Понарт»

Garazhka приветствует вас в 2026 году с обновленной концепцией! 

GARAZHKA LAGOM — новый взгляд  на Гаражку, вдохновленный философией осознанности и гармонии. LAGOM — ЭТО НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 

От шведского «lagom» — «не слишком много, не слишком мало, ровно столько, сколько нужно». Это философия разумного потребления, экологичной осознанности, внутреннего баланса, а теперь еще и Гаражки. 

ЧТО БУДЕТ НА ФЕСТИВАЛЕ?

Всё, что вы любите, в обновлённом формате:

  • Гаражная распродажа — дарим вещам вторую жизнь
  • Маркет — знакомим с локальными брендами, которые разделяют наши ценности
  • Своп (обмен вещами) — находим новое для старого
  • Пункт приема вторсырья — утилизируем правильно
  • Зона experiences: Быстрые свадьбы, таро и экспресс-консультации с психологом

КОГДА И ГДЕ?

  • 14-15 февраля | 12:00–19:00
  • ПОНАРТ (Судостроительная, 6/2)

*Вход свободный

*Pet friendly 🐶

