Фестиваль GARAZHKA

Дата и место
14 февраля
до 15 февраля
О событии
Garazhka приветствует вас в 2026 году с обновленной концепцией!
GARAZHKA LAGOM — новый взгляд на Гаражку, вдохновленный философией осознанности и гармонии. LAGOM — ЭТО НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ.
От шведского «lagom» — «не слишком много, не слишком мало, ровно столько, сколько нужно». Это философия разумного потребления, экологичной осознанности, внутреннего баланса, а теперь еще и Гаражки.
ЧТО БУДЕТ НА ФЕСТИВАЛЕ?
Всё, что вы любите, в обновлённом формате:
- Гаражная распродажа — дарим вещам вторую жизнь
- Маркет — знакомим с локальными брендами, которые разделяют наши ценности
- Своп (обмен вещами) — находим новое для старого
- Пункт приема вторсырья — утилизируем правильно
- Зона experiences: Быстрые свадьбы, таро и экспресс-консультации с психологом
КОГДА И ГДЕ?
- 14-15 февраля | 12:00–19:00
- ПОНАРТ (Судостроительная, 6/2)
*Вход свободный
*Pet friendly 🐶