Презентация спецномера журнала «Мир Музея»

13 февраля
до 14 февраля
Советск

О событии

13 и 14 февраля в Музее Тильзитского мира состоится презентация специального номера журнала «Мир Музея», посвященного эпохе Александра I.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Но резервируйте, пожалуйста, места по тел. +7 906 214 82 00.

Несколько материалов того номера посвящены г. Советску и Музею Тильзитского мира. Получился совместный проект «журнал плюс музей». Идея принадлежит Александру Николаевичу Вихрову, коллекционеру и большому другу Музея Тильзитского мира.

ПРОГРАММА: 

  • 13 февраля, пятница, 18.00. Показ фильма «Андрей Болотов: рецепты счастья и плодородия» – о выдающемся российском ученом, естествоиспытателе, писателе, художнике XVIII века А.Т. Болотове. Автор и режиссер-постановщик — Алексей Пищулин, главный редактор «Мира Музея», писатель, продюсер, режиссер-документалист. 
  • 14 февраля, суббота, 15.00 — Презентация журнала «Мир Музея». Награждение победителей квиза в ВК «Угадай предмет эпохи из экспозиции Музея Тильзитского мира». Открытие выставки, посвященной годовщине сражения под Прейсиш-Эйлау, из собрания Александра Вихрова. Экскурсия по выставке от Александра Николаевича. 

