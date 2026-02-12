Дата и место
|
13 февраля
до 14 февраля
|
Презентация спецномера журнала «Мир Музея»2026-02-13T18:00:00.000+02:00 2026-02-14T15:00:00.000+02:00
О событии
13 и 14 февраля в Музее Тильзитского мира состоится презентация специального номера журнала «Мир Музея», посвященного эпохе Александра I.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Но резервируйте, пожалуйста, места по тел. +7 906 214 82 00.
Несколько материалов того номера посвящены г. Советску и Музею Тильзитского мира. Получился совместный проект «журнал плюс музей». Идея принадлежит Александру Николаевичу Вихрову, коллекционеру и большому другу Музея Тильзитского мира.
ПРОГРАММА:
- 13 февраля, пятница, 18.00. Показ фильма «Андрей Болотов: рецепты счастья и плодородия» – о выдающемся российском ученом, естествоиспытателе, писателе, художнике XVIII века А.Т. Болотове. Автор и режиссер-постановщик — Алексей Пищулин, главный редактор «Мира Музея», писатель, продюсер, режиссер-документалист.
- 14 февраля, суббота, 15.00 — Презентация журнала «Мир Музея». Награждение победителей квиза в ВК «Угадай предмет эпохи из экспозиции Музея Тильзитского мира». Открытие выставки, посвященной годовщине сражения под Прейсиш-Эйлау, из собрания Александра Вихрова. Экскурсия по выставке от Александра Николаевича.