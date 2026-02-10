Концерты
Лолита

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых День святого Валентина
18+

Дата и место

14 февраля
суббота
21:00
Развлекательный Комплекс SOBRANIE

О событии

День всех влюблённых… в азарт, удачу и яркие эмоции!

14 февраля в игорной зоне «Янтарная» мы отмечаем 9 лет казино SOBRANIE — и делаем это красиво, громко и по-настоящему празднично. В этот вечер для вас — концерт Лолиты. Легендарная, искренняя, дерзкая. Та, чьи песни про любовь, свободу и чувства мы знаем наизусть — и в этот вечер они зазвучат особенно, в атмосфере игры и удачи.

Что вас ждёт:

  • большой праздничный концерт Лолиты
  • атмосфера любви к игре, риску и победам
  • сюрпризы, азарт и настроение настоящего события

Начало вечера — 21:00. Вход свободный. 18+ | FC/DC

*При первом посещении необходим документ, удостоверяющий личность.

