Дата и место
14 февраля
суббота
|21:00
Развлекательный Комплекс SOBRANIE
О событии
День всех влюблённых… в азарт, удачу и яркие эмоции!
14 февраля в игорной зоне «Янтарная» мы отмечаем 9 лет казино SOBRANIE — и делаем это красиво, громко и по-настоящему празднично. В этот вечер для вас — концерт Лолиты. Легендарная, искренняя, дерзкая. Та, чьи песни про любовь, свободу и чувства мы знаем наизусть — и в этот вечер они зазвучат особенно, в атмосфере игры и удачи.
Что вас ждёт:
- большой праздничный концерт Лолиты
- атмосфера любви к игре, риску и победам
- сюрпризы, азарт и настроение настоящего события
Начало вечера — 21:00. Вход свободный. 18+ | FC/DC
*При первом посещении необходим документ, удостоверяющий личность.