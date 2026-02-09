Лекции, мастер-классы
Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»

Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

13 февраля
пятница
16:00
«Медиацентр»

О событии

Приглашаем на мероприятие! 

Хотите научиться создавать яркие и профессиональные видеоролики на смартфоне? Но не знаете с чего начать? Тогда это событие для вас!

  • Дата: 13 февраля 2026 года
  • Время: 16:00
  • Место: м/к «Медиацентр»

Что вас ждет:

  • Изучение основ создания и монтажа видео на мобильном
  • Советы по выбору и организации видеоматериала
  • Простые эффекты, добавление музыки и текста
  • Советы по сохранению видео в высоком качестве
  • Практическое занятие — создайте свой короткий клип!

Эта встреча поможет развить творческий подход и научиться пользоваться популярными приложениями для монтажа. Отличная возможность научиться создавать привлекательные видео для соцсетей и удивлять своих подписчиков!

Не пропустите! Ждем всех желающих стать чуть более видеомастер-фантазерами! 

Регистрация на месте.

До встречи в «Медиацентре»!

Это событие в СМИ

Анонсы
Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Шахматы в баре и «Мгновения зимы»: куда сходить в Калининграде на неделе, чтобы не опустошить кошелёк

Читать