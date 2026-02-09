Дата и место
13 февраля
пятница
Мастер-класс «Видеоблогер на смартфоне»
О событии
Приглашаем на мероприятие!
Хотите научиться создавать яркие и профессиональные видеоролики на смартфоне? Но не знаете с чего начать? Тогда это событие для вас!
- Дата: 13 февраля 2026 года
- Время: 16:00
- Место: м/к «Медиацентр»
Что вас ждет:
- Изучение основ создания и монтажа видео на мобильном
- Советы по выбору и организации видеоматериала
- Простые эффекты, добавление музыки и текста
- Советы по сохранению видео в высоком качестве
- Практическое занятие — создайте свой короткий клип!
Эта встреча поможет развить творческий подход и научиться пользоваться популярными приложениями для монтажа. Отличная возможность научиться создавать привлекательные видео для соцсетей и удивлять своих подписчиков!
Не пропустите! Ждем всех желающих стать чуть более видеомастер-фантазерами!
Регистрация на месте.
До встречи в «Медиацентре»!