Выставка «Мгновения зимы»

10 февраля
до 28 февраля
Библиотека им. С. Х. Симкина

Вниманию посетителей Библиотеки имени С. Х. Симкина будет представлена экспозиция картин художника Сергея Дударева, выполненных в технике акварельной живописи.

Гости увидят 11 работ Сергея. Это композиции и пейзажи, воспевающие красоту мягкой, морозной и суровой зимы: «Зимний закат», «Первый снег», «У леса на опушке», «Морозный день», «Февраль».

Также читатели познакомятся с выставкой, на которой будут показаны издания о художниках и живописи: «Силуэты русских художников» С. К. Маковского, серия книг «Все о живописи», «Художественные сокровища музеев Москвы» и другая тематическая литература.

Выставка работает до 28 февраля.

Тел. 99-48-98.

