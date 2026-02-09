Дата и место
10 февраля
до 28 февраля
Выставка «Мгновения зимы»2026-02-10T12:00:00.000+02:00 2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Вниманию посетителей Библиотеки имени С. Х. Симкина будет представлена экспозиция картин художника Сергея Дударева, выполненных в технике акварельной живописи.
Гости увидят 11 работ Сергея. Это композиции и пейзажи, воспевающие красоту мягкой, морозной и суровой зимы: «Зимний закат», «Первый снег», «У леса на опушке», «Морозный день», «Февраль».
Также читатели познакомятся с выставкой, на которой будут показаны издания о художниках и живописи: «Силуэты русских художников» С. К. Маковского, серия книг «Все о живописи», «Художественные сокровища музеев Москвы» и другая тематическая литература.
Выставка работает до 28 февраля.
Тел. 99-48-98.