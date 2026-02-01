Интеллектуальные игры
Квиз по фильму «Сумерки»

Квиз по фильму «Сумерки»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+

Дата и место

17 февраля
вторник
19:30
Ресторан «Мушкино»

О событии

Квиз по фильму «Сумерки» ждёт всех влюблённых в историю Беллы, Эдварда и Джейкоба.

Пройдя сквозь леса Форкса и сражаясь с опасностями вампирских семейств, докажите, что именно вы храните в сердце каждое мгновение полюбившейся саги. Хотите проверить глубину своих познаний о любимой киносаге? Будьте готовы вспомнить ключевые моменты, цитаты и детали, скрытые от поверхностного взгляда.

Можно прийти командой или одним — мы обеспечим компанию единомышленников и подберем вам команду, чтобы весело провести вечер.

Проверьте себя, откройте новые грани сериала и просто отдохните в атмосфере юмора и таинственности.