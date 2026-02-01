Дата и место
|
17 февраля
вторник
|19:30
|
Ресторан «Мушкино»
О событии
Квиз по фильму «Сумерки» ждёт всех влюблённых в историю Беллы, Эдварда и Джейкоба.
Пройдя сквозь леса Форкса и сражаясь с опасностями вампирских семейств, докажите, что именно вы храните в сердце каждое мгновение полюбившейся саги. Хотите проверить глубину своих познаний о любимой киносаге? Будьте готовы вспомнить ключевые моменты, цитаты и детали, скрытые от поверхностного взгляда.
Можно прийти командой или одним — мы обеспечим компанию единомышленников и подберем вам команду, чтобы весело провести вечер.
Проверьте себя, откройте новые грани сериала и просто отдохните в атмосфере юмора и таинственности.