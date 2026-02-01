Фестивали, праздники
Масленица в Бранденбурге

Отдохнуть компанией Сходить с детьми На свежем воздухе Культурный отдых
0+

Дата и место

22 февраля
воскресенье
13:00
Замок Бранденбург

О событии

Приглашаем провести Масленицу в атмосферном средневековом замке! 22 февраля с 13:00 до 17:00 замок оживёт — мы зажжём костры, будем печь и угощать блинами каждого гостя, водить хороводы и играть в весёлые народные игры. Праздник объединит семейные развлечения и историческую атмосферу: в 13:00 начнётся экскурсия по замку, а с 14:00 до 15:00 пройдёт зрелищный лучный турнир с награждением победителей.

Главные события и активности:

  • Угощение блинами — каждому гостю по блинчику.
  • Лучный турнир 14:00–15:00 и церемония награждения.
  • Традиционные игры: хороводы, перетягивание каната, семейный квест.
  • Мастер-классы по масленичным поделкам и украшению пряничной масленицы (участие в украшении пряника — 300 руб.; пряник потом можно съесть).
  • Вечером — сожжение Масленицы: напишите пожелание, положите записку в костёр, чтобы проводить зиму и встретить весну.
  • Если останется снег — покатаемся с горок и согреемся у костра.

Практическая информация:

  • Дата и время: 22 февраля, 13:00–17:00. Экскурсия по замку в 13:00.
  • Оденьтесь тепло и приходите с хорошим настроением — и не забудьте оставить место для всех блинов!

Ждём вас в замке Бранденбург — встретим весну вместе!