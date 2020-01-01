Дата и место
29 марта
воскресенье
|11:00
Отменен. Интерактивный квест «Мои финансы»2026-03-29T11:00:00.000+02:00
О событии
На квесте наши гости смогут:
- Прокачать свой skill, включи в разные участки мозга
- Научиться долгосрочному планированию своего бюджета и принятию взвешенных решений
- Создать своими руками то, что останется на память
- Посетить комнату, наполненную всеми пауками мира
- Увлекательные задания научат подростка отличать необходимое от временных желаний, понимать последствия своего выбора.
Кроме того, игра не является учебником, здесь не заскучаешь!
Яркий финал квеста — бал, на котором гости смогут потратить честно заработанные рублики, совершив приятные покупки, потанцевать с любимыми персонажами.
В современном мире фото зона превратилась в ключевой момент любого торжества. Она становится сердцем мероприятия, притягивая взгляды гостей и создавая незабываемые моменты.
Весь квест работает фотограф, предоставляем ссылку на все фотографии.
Продолжительность один час. Цена билета — 800 рублей.
Возрастная категория 9 – 12 лет. Дети приглашаются без сопровождения взрослых. Сменная обувь обязательна!
Место проведения: Эстрадный центр Амбер блюз (улица А. Невского 10, напротив Королевского дворика, третий этаж).