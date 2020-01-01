Лекции, мастер-классы
Интерактивный квест «Мои финансы»

12+
29 марта
воскресенье
11:00
Эстрадный центр «Amber Blues»

На квесте наши гости смогут:

  • Прокачать свой skill, включи в разные участки мозга
  • Научиться долгосрочному планированию своего бюджета и принятию взвешенных решений
  • Создать своими руками то, что останется на память
  • Посетить комнату, наполненную всеми пауками мира
  • Увлекательные  задания научат  подростка отличать необходимое от временных желаний, понимать последствия  своего выбора.

Кроме того, игра не является учебником, здесь не заскучаешь!

Яркий финал квеста — бал, на котором гости смогут потратить честно заработанные рублики, совершив приятные покупки, потанцевать с любимыми персонажами. 

В современном мире фото зона превратилась в ключевой момент любого торжества. Она становится сердцем мероприятия, притягивая взгляды гостей и создавая незабываемые моменты. 

Весь квест работает фотограф, предоставляем ссылку на все фотографии. 

Продолжительность один час. Цена билета — 800 рублей. 

Возрастная категория 9 – 12 лет. Дети приглашаются без сопровождения взрослых. Сменная обувь обязательна!

Место проведения: Эстрадный центр Амбер блюз (улица А. Невского 10, напротив Королевского  дворика, третий этаж). 