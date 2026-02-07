Выставки
Выставка «Природовидение»

Выставка «Природовидение»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
12+

Дата и место

7 февраля
до 26 февраля
Сигнал

О событии

7 февраля в 19:00 состоится открытие фото-художественной выставки «ПриродоВидение». 

В ее идее заложено проживание природы через разные уровни восприятия: тактильный, интеллектуальный, чувственный. Поэтому предлагаем познакомиться с внутренним расписанием — мы постарались сформировать его так, чтобы опыт взаимодействия с природой получился многогранным. Пока что делимся кратко тем, что будет, чтобы вы могли зафиксировать для себя интересующие события. Более детальные анонсы с регистрациями будут выходить постепенно.

Это событие в СМИ

Анонсы
«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

«Культурная мозаика» и зимняя рыбалка: куда можно весело и бесплатно сходить в Калининградской области в выходные

Читать