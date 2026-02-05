Дата и место
6 февраля 2026 г., 16:00 / Фридландские ворота
О событии
Приглашаем на открытие персональной выставки Людмилы Бальцер — «Скоро весна!»
6 февраля, 16:00 в нашем музее откроется выставка художницы с очень личной и географически широкой судьбой — Людмилы Бальцер. Сибирь, Германия, Австрия, Испания и возвращение в Россию — её путь был долог, и на нём она собрала себя как художника.
Более 50 работ маслом — натюрморты, пейзажи, жанровые сцены — это не просто картины. Это итог поиска, который начался с первого холста, поставленного на мольберт только в 40 лет, и который вёл через материнство, работу ювелиром, жизнь на чужбине и обратно — к себе и к зрителю.
Её работы хранятся в музеях Марины Цветаевой, Фонде Русского Зарубежья и в частных коллекциях по всему миру. Но эта выставка — особенная. Она о возвращении. О диалоге с родным пространством. О той красоте мира, которую можно разглядеть только пройдя долгий путь.
Приходите 6 февраля в 16:00. Посмотрите, как личная история становится универсальным языком живописи. Поговорим о пути, искусстве и том, как они переплетаются.
- Открытие: 6 февраля, 16:00
- Адрес: здание Блокгауза, Дзержинского 32
- Вход свободный