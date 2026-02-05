Дата и место
|
7 февраля
до 15 февраля
|
Мастер-класс по вокалу2026-02-07T18:00:00.000+02:00 2026-02-15T13:00:00.000+02:00
О событии
Бесплатный мастер-класс по вокалу!
Вы думаете, что:
- не умеете петь
- у вас «нет слуха»
- голос зажатый, тихий, невыразительный
- не нравится тембр собственного голоса
Это можно исправить. И для этого есть конкретные инструменты.
Что будет на мастер-классе:
- Живой разбор ваших реальных проблем
- Ответы на вопросы прямо во время занятия
- Практические инструменты для решения вокальных трудностей
- Работа с зажимами, звучанием, силой и выразительностью голоса
За 1,5 часа вы:
- поймёте, почему голос не звучит
- получите рабочие техники коррекции
- увидите, что петь может каждый, если знать как
Метод вокально-технической коррекции голоса. Современный подход + классическая вокальная техника. Работа не «на вдохновении», а по понятной системе.
Ведущая мастер-класса Бабаева Лейла Маисовна:
- более 15 лет преподавательской практики
- 10 лет профессиональных занятий вокалом
- запатентованная методика обучения
Формат: живой мастер-класс. Длительность: 1,5 часа.
Когда и во сколько:
- 7.02 в 18:00
- 8.02 в 13:00
- 14.02 в 18:00
- 15.02 в 13:00
Предварительно запишитесь, количество мест ограничено: +7 963 297 5101 (можно написать в телеграмм). Мастер-класс проходит по адресу: лица Генерал-лейтенанта Озерова, 19, этаж 2, кабинет 216.