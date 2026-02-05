Лекции, мастер-классы
Мастер-класс по вокалу

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

7 февраля
до 15 февраля
улица Генерал-лейтенанта Озерова, 19

О событии

Бесплатный мастер-класс по вокалу!

Вы думаете, что:

  • не умеете петь
  • у вас «нет слуха»
  • голос зажатый, тихий, невыразительный
  • не нравится тембр собственного голоса

Это можно исправить. И для этого есть конкретные инструменты.

Что будет на мастер-классе:

  • Живой разбор ваших реальных проблем
  • Ответы на вопросы прямо во время занятия
  • Практические инструменты для решения вокальных трудностей
  • Работа с зажимами, звучанием, силой и выразительностью голоса

За 1,5 часа вы:

  • поймёте, почему голос не звучит
  • получите рабочие техники коррекции
  • увидите, что петь может каждый, если знать как

Метод вокально-технической коррекции голоса. Современный подход + классическая вокальная техника. Работа не «на вдохновении», а по понятной системе. 

Ведущая мастер-класса Бабаева Лейла Маисовна: 

  • более 15 лет преподавательской практики
  • 10 лет профессиональных занятий вокалом
  • запатентованная методика обучения 

Формат: живой мастер-класс. Длительность: 1,5 часа. 

Когда и во сколько: 

  • 7.02 в 18:00
  • 8.02 в 13:00
  • 14.02 в 18:00 
  • 15.02 в 13:00

Предварительно запишитесь, количество мест ограничено: +7 963 297 5101 (можно написать в телеграмм). Мастер-класс проходит по адресу: лица Генерал-лейтенанта Озерова, 19, этаж 2, кабинет 216. 

