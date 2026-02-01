Дата и место
21 февраля
суббота
|16:00
«Малевич: чёрное солнце авангарда»2026-02-21T16:00:00.000+02:00
О событии
Проект «Культур-Мультур» приглашает вас погрузиться в одну из самых загадочных и революционных глав в истории искусства. 21 февраля (суббота) в 16:00 в пространстве «Сигнал» состоится лекция «Малевич: чёрное солнце авангарда».
Одна картина. Один жест. Одна абсолютная форма. «Чёрный квадрат» Малевича — это не просто икона искусства, это точка «ноль», после которой живопись уже не могла быть прежней. Как случилось, что работа, которую многие считают «просто чёрным прямоугольником», отменила всю предыдущую живопись с её пейзажами, портретами и сюжетами?
На лекции мы разберём:
- Контекст: что происходило в мире и искусстве накануне 1915 года, что сделало появление «Квадрата» возможным и необходимым.
- Супрематизм: как из бездны чёрного квадрата родилось «новое солнце» — целая философская и художественная система, претендующая на абсолют.
- Эффект взрыва: как идеи Малевича повлияли на архитектуру, дизайн и наше визуальное восприятие мира спустя столетие.
- Зачем это сегодня? Почему это вызов и ключ к пониманию всего современного искусства.
Это история о том, как искусство шагнуло за рамки изображения — в область чистой идеи, энергии и нового миростроительства.
Ждём всех, кто хочет увидеть историю искусства не как набор дат, а как дерзкую революцию, начатую одним квадратом.
Стоимость билета: 1500 рублей