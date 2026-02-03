Фестиваль науки в Музее Мирового океана

Дата и место
|
6 февраля
пятница
|12:00
|
Фестиваль науки в Музее Мирового океана2026-02-06T12:00:00.000+02:00
О событии
В преддверии Дня российской науки Музей Мирового океана подготовил специальную просветительскую программу — 6 февраля в образовательном центре «ОКЕАНиЯ» пройдёт большой лекционный день! Слушатели познакомится с интересными фактами об экологии Балтийского побережья, микропластике в Мировом океане и даже атомной энергетике.
- 12:00 — лекция «Природопользование в береговой зоне». Лектор Олег Басс, доцент БФУ и кандидат географических наук. Регистрация
- 13:00 — лекция «Океан в пластиковом плену: от макромусора до микропластика». Лекторы научные сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова Ольга Лобчук и Елена Есюкова. Регистрация
- 14:00 — лекция «Мирный атом». Лектор читает Сергей Мнацаканов, начальник отдела учета и комплектации оборудования Дирекции Балтийской АЭС. Регистрация