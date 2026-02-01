Дата и место
5 февраля
четверг
ИЦАЭ
О событии
«ИЦАЭ OPEN: нам 16 лет» в Калининграде.
5 февраля Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда отмечает 16 лет со дня открытия. За это время центр стал одной из ключевых городских площадок научно-популярных программ, культурных проектов и диалога о науке в современном мире.
Юбилейный вечер пройдёт в формате научно-музыкального шоу «Квадрат эволюции» — это особый формат ИЦАЭ, где музыка и наука развиваются параллельно и дополняют друг друга.
В центре внимания — звук: как он рождается, как распространяется и почему способен вызывать сильные эмоции.
ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:
- 18:30 — фольклорный ансамбль «Талица»
Вечер откроет фольклорный ансамбль «Талица» под руководством Светланы Ракеевой. Участники коллектива познакомят гостей с фольклорной музыкой как самостоятельным культурным явлением, покажут традиционные инструменты и исполнят народные произведения, которые станут наглядной основой для дальнейшего научного разговора.
В составе ансамбля: преподаватель Юлия Дронова, хореограф Екатерина Воробей, концертмейстеры Евгений Баулин и Евгения Пуговкина.
- 19:00 — лекция «Физика звука»
Михаил Никитин, доктор физико-математических наук, профессор ОНК «Институт высоких технологий» , объяснит, что такое звуковая волна, как звук распространяется в пространстве и какие физические законы лежат в основе музыкального звучания. Лекция свяжет живое исполнение с точными научными моделями.
- 19:30 — лекция «Психология музыки»
Ольга Рухлинская, педагог-психолог филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, расскажет, как музыка влияет на эмоциональное состояние и поведение человека, почему у людей формируются разные музыкальные предпочтения и каким образом звук воздействует на память, настроение и внимание.
Участие бесплатное! Количество мест ограничено. Регистрация