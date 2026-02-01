Фестивали, праздники
«ИЦАЭ OPEN: нам 16 лет»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

5 февраля
четверг
18:30
ИЦАЭ

О событии

«ИЦАЭ OPEN: нам 16 лет» в Калининграде. 

5 февраля Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда отмечает 16 лет со дня открытия. За это время центр стал одной из ключевых городских площадок научно-популярных программ, культурных проектов и диалога о науке в современном мире.

Юбилейный вечер пройдёт в формате научно-музыкального шоу «Квадрат эволюции» — это особый формат ИЦАЭ, где музыка и наука развиваются параллельно и дополняют друг друга. 

В центре внимания — звук: как он рождается, как распространяется и почему способен вызывать сильные эмоции.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА: 

  • 18:30 — фольклорный ансамбль «Талица»

Вечер откроет фольклорный ансамбль «Талица» под руководством Светланы Ракеевой. Участники коллектива познакомят гостей с фольклорной музыкой как самостоятельным культурным явлением, покажут традиционные инструменты и исполнят народные произведения, которые станут наглядной основой для дальнейшего научного разговора.

В составе ансамбля: преподаватель Юлия Дронова, хореограф Екатерина Воробей, концертмейстеры Евгений Баулин и Евгения Пуговкина.

  • 19:00 — лекция «Физика звука»

Михаил Никитин, доктор физико-математических наук, профессор ОНК «Институт высоких технологий» , объяснит, что такое звуковая волна, как звук распространяется в пространстве и какие физические законы лежат в основе музыкального звучания. Лекция свяжет живое исполнение с точными научными моделями.

  •  19:30 — лекция «Психология музыки»

Ольга Рухлинская, педагог-психолог филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, расскажет, как музыка влияет на эмоциональное состояние и поведение человека, почему у людей формируются разные музыкальные предпочтения и каким образом звук воздействует на память, настроение и внимание.

Участие бесплатное! Количество мест ограничено.