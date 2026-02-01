Дата и место
|
5 февраля
четверг
|19:00
|
«Наследие Елены Образцовой»2026-02-05T19:00:00.000+02:00
О событии
Культурный центр Елены Образцовой(Санкт-Петербург), Калининградский Симфонический оркестр, Фонд развития непрерывного профессионального образования, Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова представляют культурно- просветительский проект «Наследие Елены Образцовой».
Имя ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ известно каждому ценителю вокального академического искусства. Советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, актриса театра и кино. А еще Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки. В своё время меццо-сопрано Елены Образцовой звучало на всех ведущих сценах мира: Ла Скала, Метрополитен-опера, Большой театр и множество других. Абсолютно уникален и репертуар певицы, в нём — оперная классика, духовная музыка, городские романсы, русские песни и даже джазовые хиты. Ярким событием в культурной жизни Калининграда стало выступление Елены Образцовой в одном из концертных залов в 2008 году, вместе с Еленой Васильевной выступила юная пианистка, лауреат Международных конкурсов Мария Чернова, в настоящее время Мария штатный концертмейстер Центра Елены Образцовой.
Деятельность Елены Образцовой никогда не ограничивалась исключительно вокальным творчеством. Она снималась в кино, участвовала в театральных постановках, сама разрабатывала концертные программы, огромное количество времени и сил отдавала педагогической работе. Помимо преподавания в Московской консерватории, Токийской музыкальной академии, университете им. А.И. Герцена.
Концерт «Наследие Елены Образцовой» посвящён юбилею Культурного центра Елены Образцовой. В 1996 году выдающая оперная певица современности дала свое имя и вдохнула жизнь в деятельность Культурного центра, чтобы просвещать жителей родного города и помогать молодым талантам в начале творческого пути. С помощью проектов Центра удается найти новые имена и дать им возможность развиваться на более серьезном уровне. Команда Культурного центра Елены Образцовой после ухода Елены Васильевны не остановилась в работе по поддержке и развитию юношеского академического вокала, в 2019 году родился Всероссийский конкурс на Приз Культурного центра Елены Образцовой.
Так, Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра Елены Образцовой открыл для широкой публики ряд новых имен, в их числе студенты вокального отделения Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А.Римского-Корсакова Мария Царикова (сопрано), кстати Мария уроженка Калининграда, и очень хорошо, что юную певицу придут поддержать её юные друзья, Эльдар Худуев (тенор), Ольга Звягина (меццо-сопрано), в 2025 году Ольга стала победительницей в Международном конкуре юных вокалистов Елены Образцовой. Конкурс учреждён центром Елены Образцовой, история конкурса с 2006 года, студент Музыкального училища имени Гнесиных Евгений Берш (баритон). Молодых музыкантов к концерту и первому успеху в их жизни подготовили прославленные педагоги — наставники, это Нина Романова , народная артистка РФ, солистка Михайловского театра, Александр Дедик, народный артист РФ, Наталья Суханова, доцент, заслуженный работник культуры РФ, Игорь Лазарев, солист Музыкального камерного театра им. Б.А.Покровского Большого театра России. Молодые певцы выступят в сопровождении Калининградского Симфонического оркестра, художественный руководитель оркестра – заслуженный деятель искусств РФ Аркадий Фельдман, дирижер – Михаил Кирхгофф.
В программе знаменитые арии из репертуара многих выдающихся певцов, избранные произведения из репертуара Елены Образцовой — арии из опер Моцарта, Бизе, Леонкавалло, Чайковского, Римского-Корсакова.
Исполнители:
- Калининградский Симфонический оркестр
- Мария Царикова (сопрано)
- Ольга Звягина (меццо-сопрано)
- Эльдар Худуев (тенор)
- Евгений Берш (баритон)
- Дирижер Михаил
Стоимость билетов: 500 — 1000 рублей.