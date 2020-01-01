Стендап
Стендап-концерт Егора Свирского

Стендап-концерт Егора Свирского

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Купить билет без комиссии

Дата и место

14 марта
суббота
19:00
Гостиница «Турист»

О событии

Егор Свирский, стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ», шоу «Разгоны».

Его монологи — это искрометный юмор, помноженный на жизненный опыт. Он наблюдает за абсурдностью повседневной жизни и выдает смелые шутки на злобу дня. Не боится говорить о сложном, умело превращая проблемы в повод для смеха. Свирский не боится быть честным, говорить о своих тараканах и неудачах. Его шутки бьют точно в цель, потому что они о каждом зрителе, о его слабостях и странностях.