Стендап-концерт Егора Свирского

Дата и место
14 марта
суббота
|19:00
Гостиница «Турист»
О событии
Егор Свирский, стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ», шоу «Разгоны».
Его монологи — это искрометный юмор, помноженный на жизненный опыт. Он наблюдает за абсурдностью повседневной жизни и выдает смелые шутки на злобу дня. Не боится говорить о сложном, умело превращая проблемы в повод для смеха. Свирский не боится быть честным, говорить о своих тараканах и неудачах. Его шутки бьют точно в цель, потому что они о каждом зрителе, о его слабостях и странностях.