Дата и место
13 марта
пятница
|20:00
Бастион
О событии
Электричество. АнимациЯ 13 марта 2026 — в Бастионе! Впервые в полном составе- в Калининграде!
«Я люблю свою Родину, вроде бы» — фраза из песни группы «АнимациЯ». Костя Кулясов, лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение. Хочешь попасть на концерт? Жми на ссылку и покупай билет! Ты услышишь полтора десятка ломовейших хитов и самые новые песни!
Драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании — этой весной группа АнимациЯ представит программу «Хиты, проверенные временем и новые песни из альбома «Отрицательное время» в рамках юбилейного тура «АнимациЯ 25 лет»
- Двери: 19:00
- Начало концерта — 20:00
До встречи на концерте!