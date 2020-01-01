Трибьют «Агата Кристи» + хиты мирового рока

Дата и место
|
20 февраля
пятница
|20:00
|
Бастион
О событии
Декаданс, вечная любовь и чудеса, та самая уникальная атмосфера «Агаты Кристи» будет царить на трибьют-концерте 20 февраля в Бастионе! Официально история группы отсчитывается с концерта 20 февраля 1988 года и этот концерт будет посвящен творчеству «Агаты Кристи»! Нас ждет незабываемое путешествие в ностальгическую эпоху 90-х. Аутентичное исполнение, искренняя энергетика музыкантов и их артистизм, а также все легендарные хиты русского рока в исполнении «NEW VERSION « & « AmonBeat»! «»