Дата и место
31 января
суббота
|12:00
Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!»2026-01-31T12:00:00.000+02:00
О событии
Внимание, ценители прекрасного!
31 января 2026 года приглашаем вас на самый искрометный и вдохновляющий хореографический конкурс, сотканный из радости, мудрости и неугасаемой любви к жизни! Вас ждет феерия движений от танцевальных коллективов, чьи участники — люди с богатейшим жизненным опытом, сохранившие юношеский задор в каждом жесте, способные поддержать словом и делом, согреть теплом души и одарить своим бесценным опытом.
Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!» закружит вас в вихре эмоций ровно в 12:00 в гостеприимном Доме культуры поселка Талпаки Гвардейского муниципального округа.
Приглашаем вас, дорогие зрители, разделить этот праздник грации и энергии! Поддержите своих родителей, бабушек и дедушек в их неутолимом стремлении к полноте жизни! Подарите им свою любовь и восхищение — ведь они, как никто другой, умеют танцевать душой!