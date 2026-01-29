Фестивали, праздники
Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!»

Дата и место

31 января
суббота
12:00
Тальпакинский дом культуры

О событии

Внимание, ценители прекрасного!

31 января 2026 года приглашаем вас на самый искрометный и вдохновляющий хореографический конкурс, сотканный из радости, мудрости и неугасаемой любви к жизни! Вас ждет феерия движений от танцевальных коллективов, чьи участники — люди с богатейшим жизненным опытом, сохранившие юношеский задор в каждом жесте, способные поддержать словом и делом, согреть теплом души и одарить своим бесценным опытом.

Хореографический конкурс активного долголетия «Танцуйте на здоровье!» закружит вас в вихре эмоций ровно в 12:00 в гостеприимном Доме культуры поселка Талпаки Гвардейского муниципального округа.

Приглашаем вас, дорогие зрители, разделить этот праздник грации и энергии! Поддержите своих родителей, бабушек и дедушек в их неутолимом стремлении к полноте жизни! Подарите им свою любовь и восхищение — ведь они, как никто другой, умеют танцевать душой!

Это событие в СМИ

Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

