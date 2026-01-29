Выставки
Открытие выставки Александра Пасичного

Открытие выставки Александра Пасичного

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

31 января
суббота
15:00
Библиотека им. А. А. Леонова

О событии

Библиотека имени космонавта А. А. Леонова 31 января приглашает на открытие выставки живописных работ калининградского писателя, члена Творческого союза художников России Александра Пасичного.

Александр Павлович в юношестве увлекался портретами, выполненными карандашом, сегодня работает в сложном, но красивом направлении живописи — реализм, а также пишет и иллюстрирует сказки для детей.

На выставке посетители увидят яркие и запоминающиеся картины, в которых художник исследует темы природы, человеческих отношений, эмоций, раскрывая тем самым и свой внутренний мир.

Александр Павлович представит как ранние свои работы, так и совершенно новые произведения.

Это событие в СМИ

Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Читать →