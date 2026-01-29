Открытие выставки Александра Пасичного

Дата и место
|
31 января
суббота
|15:00
|
Открытие выставки Александра Пасичного2026-01-31T15:00:00.000+02:00
О событии
Библиотека имени космонавта А. А. Леонова 31 января приглашает на открытие выставки живописных работ калининградского писателя, члена Творческого союза художников России Александра Пасичного.
Александр Павлович в юношестве увлекался портретами, выполненными карандашом, сегодня работает в сложном, но красивом направлении живописи — реализм, а также пишет и иллюстрирует сказки для детей.
На выставке посетители увидят яркие и запоминающиеся картины, в которых художник исследует темы природы, человеческих отношений, эмоций, раскрывая тем самым и свой внутренний мир.
Александр Павлович представит как ранние свои работы, так и совершенно новые произведения.