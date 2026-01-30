Дата и место
|
30 января
пятница
|17:00
|
Открытие выставки «Гусевская палитра»2026-01-30T17:00:00.000+02:00
О событии
30 января в 17.00 часов Гусевский музей приглашает на торжественное открытие выставочного проекта «Гусевская палитра», которое состоится в выставочном зале Второго корпуса музея.
Временная выставка объединит работы гусевских художников и посвящается 80-летию образования Калининградской области. Название «Гусевская палитра» выбрано не случайно, оно отображает идею проекта — многогранность творчества местных художников. Представленные картины разнообразны по жанру и выполнены в различных техниках.
Приглашаем на торжественное открытие выставочного проекта и к знакомству с творчеством мастеров.
Вход на мероприятие свободный.
Гусевский музей располагается по адресу ул. Московская 36, второй корпус.