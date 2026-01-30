Выставки
Открытие выставки «Гусевская палитра»

30 января
пятница
17:00
Гусевский историко-краеведческий музей

30 января в 17.00 часов Гусевский музей приглашает на торжественное открытие выставочного проекта «Гусевская палитра», которое состоится в выставочном зале Второго корпуса музея.

Временная выставка объединит работы гусевских художников и посвящается 80-летию образования Калининградской области. Название «Гусевская палитра» выбрано не случайно, оно отображает идею проекта — многогранность творчества местных художников. Представленные картины разнообразны по жанру и выполнены в различных техниках.

Приглашаем на торжественное открытие выставочного проекта и к знакомству с творчеством мастеров.

Вход на мероприятие свободный.

Гусевский музей располагается по адресу ул. Московская 36, второй корпус.

