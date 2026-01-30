Дата и место
|
30 января
пятница
|18:00
|
Презентация литературного журнала «кипень // spume»2026-01-30T18:00:00.000+02:00
О событии
В эту пятницу, 30 января, в 19:00, арт-пространство «Ворота» станет первой площадкой, где представят долгожданное дебютное издание литературного журнала «кипень // spume».
Мы бесконечно рады поддержать рождение нового творческого проекта!
На презентации вы:
- Узнаете из первых уст о концепции журнала «кипень // spume», и о планах на будущее.
- Погрузитесь в звучание слова: услышите живую поэзию от калининградских авторов.
- Сможете первыми приобрести тот самый, пахнущий типографской краской, печатный выпуск.
Мы верим, что у проектов, которые начинаются с такой искренней любви к слову большое будущее. И нам очень хочется, чтобы вы стали частью этого начала.
Ждём всех, кто ценит современную литературу, ищет новые имена и хочет поддержать локальную культурную среду.
Где: Арт-пространство «Ворота»
Когда: 30 января, пятница, 19:00
Вход: свободный
Приходите!