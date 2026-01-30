Встречи
Презентация литературного журнала «кипень // spume»

30 января
пятница
18:00
Ворота

В эту пятницу, 30 января, в 19:00, арт-пространство «Ворота» станет первой площадкой, где представят долгожданное дебютное издание литературного журнала «кипень // spume».

Мы бесконечно рады поддержать рождение нового творческого проекта!

На презентации вы:

  • Узнаете из первых уст о концепции журнала «кипень // spume», и о планах на будущее.
  • Погрузитесь в звучание слова: услышите живую поэзию от калининградских авторов.
  • Сможете первыми приобрести тот самый, пахнущий типографской краской, печатный выпуск.

Мы верим, что у проектов, которые начинаются с такой искренней любви к слову большое будущее. И нам очень хочется, чтобы вы стали частью этого начала.

Ждём всех, кто ценит современную литературу, ищет новые имена и хочет поддержать локальную культурную среду.

Где: Арт-пространство «Ворота»

Когда: 30 января, пятница, 19:00

Вход: свободный

Приходите!

Концерт «Берегини» и танцы в Талпаках: 7 событий уикенда в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Читать →