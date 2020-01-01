Весенний вечер на Башне

Дата и место
|
1 марта
воскресенье
|18:00
|
Музей кошек "Мурариум"
О событии
В первый день весны, 1 марта, приглашаем прекрасных дам на творческую встречу, которая состоится на смотровой площадке старинной водонапорной Башни, откуда открывается незабываемый вид на Зеленоградск.
Мероприятие под говорящим названием «Четыре портрета королевы Луизы» проведет опытный арт-терапевт Виктория Шафранская.
Королева Луиза — символ эпохи, чья жизнь стала легендой о стойкости, мечте и свете. Предлагаем Вам личное путешествие в её мир через творчество.
На встрече мы исследуем 4-е ключевых архетипа, раскрывшихся в её судьбе: Юную Принцессу, Королеву-Мать, Воина-Дипломата и Вдохновительницу.
Через простые, но глубокие практики с художественными и природными материалами Вы соприкоснётесь с этими гранями в себе, исследуя свои ресурсы: лёгкость мечты, прочность опоры, чёткость границ и силу внутреннего света.
Создавая своими руками особый личный артефакт, Вы соберёте эти ресурсы в единую гармоничную композицию — материальный символ своей целостности и вдохновения.
Вы уйдёте не только с историей, но и с уникальным творением, рождённым в этом диалоге эпох.
Украсит вечер душевная компания, красивые снимки со смотровой площадки и ароматный согревающий кофе.
*Количество мест ограничено, мероприятие камерного формата.
**Умение рисовать не требуется, все материалы предоставляются.