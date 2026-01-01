Домовенок Кузя 2

Выберите дату или период
Год выпуска: 2026
В ролях: Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов
Режиссер: Виктор Лакисов
Длительность: 90 мин.
Описание
Спустя несколько лет после первых приключений Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба-яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья — домовенка Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым.