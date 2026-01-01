Лекции, мастер-классы
«ИЦАЭ OPEN: наука успеха»

Дата и место

29 января
четверг
18:00
ИЦАЭ

О событии

«ИЦАЭ OPEN: наука успеха» в Калининграде — о карьере, навыках и реальной практике. 

Рынок труда меняется быстрее учебных программ. Какие навыки реально работают? Чему учиться, а что смело вычёркивать? И как перестать копить курсы без результата — разберём на практике!

29 января Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Калининграда приглашает на вечер «ИЦАЭ OPEN: наука успеха», посвящённый навыкам, которые работают здесь и сейчас.

  • 18:00 — научная гостиная. Игры, логические задачи и неформальное общение за чаем. Знакомимся, обсуждаем идеи, разогреваем мозг.
  • 18:30 — лекция «Непрерывное обучение: чему учиться сегодня, чтобы быть востребованным?» Руководитель Центра карьеры IT TOP Катерина Шиповских расскажет о ключевых тенденциях рынка труда, объяснит, почему концепция «вечного студента» стала нормой, и разберёт, как сочетать обучение с профессиональной практикой, чтобы знания приносили результат.
  • 19:30 — ролевая игра «Трудоустройство». Финал вечера — практическая игра. Участники попробуют пройти собеседование, разберут типовые вопросы работодателей и отработают модели поведения, которые помогают увереннее чувствовать себя на рынке труда.

Регистрация обязательна

Все мероприятия бесплатные и проходят в ИЦАЭ Калининграда: Советский проспект, д. 1, 2-й этаж.