Дата и место
|
17 марта
вторник
|19:00
|
Yalta Club
О событии
Beautiful Boys с первым концертом в Калининграде!
Beautiful Boys — группа, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. Коллектив сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Выразительный вокал и сильная подача фронтмена делают их концерты ярким и эмоциональным событием, а песни группы сегодня слушают более двух миллионов человек ежемесячно.
На концерте поклонников ждёт не только новый материал, но также и полюбившиеся хиты, которые стали визитной карточкой группы.