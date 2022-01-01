Концерты
Beautiful Boys

17 марта
вторник
19:00
Yalta Club

Beautiful Boys с первым концертом в Калининграде!

Beautiful Boys — группа, основанная в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. Коллектив сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Выразительный вокал и сильная подача фронтмена делают их концерты ярким и эмоциональным событием, а песни группы сегодня слушают более двух миллионов человек ежемесячно.

На концерте поклонников ждёт не только новый материал, но также и полюбившиеся хиты, которые стали визитной карточкой группы.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.