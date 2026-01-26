Интеллектуальные игры
Турнир по настольным играм «Мир настолок»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

29 января
четверг
12:00
Молодёжный клуб «Рост»

О событии

Приглашаем всех молодых любителей развлечений и настольных игр!

В рамках международного дня БЕЗ интернета — 29 января, мы запланировали особенное событие, для тех, кто любит командные игры, живое общение и увлекательные настолки!

Турнир по настольным играм «Мир настолок» — это не просто развлечение, а отличная возможность интересно и полезно провести время без гаджетов и интернета вместе с друзьями и единомышленниками, так ещё и посостязаться за первенство!

Вас ждёт:

  • День, наполненный захватывающими настольными играми — от классики до новинок;
  • Интересные активности и турнирные игры, где каждый сможет проявить свою стратегию, логику и креативность;

Подробности мероприятия:

  • Дата: 29 января
  • Время: в течение всего дня
  • Место: Улица Олега Кошевого, 3; Молодёжный клуб «Рост»

Не пропустите возможность провести день интересно, с пользой для себя и своих друзей!

