Дата и место
|
29 января
четверг
|12:00
|
Турнир по настольным играм «Мир настолок»2026-01-29T12:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем всех молодых любителей развлечений и настольных игр!
В рамках международного дня БЕЗ интернета — 29 января, мы запланировали особенное событие, для тех, кто любит командные игры, живое общение и увлекательные настолки!
Турнир по настольным играм «Мир настолок» — это не просто развлечение, а отличная возможность интересно и полезно провести время без гаджетов и интернета вместе с друзьями и единомышленниками, так ещё и посостязаться за первенство!
Вас ждёт:
- День, наполненный захватывающими настольными играми — от классики до новинок;
- Интересные активности и турнирные игры, где каждый сможет проявить свою стратегию, логику и креативность;
Подробности мероприятия:
- Дата: 29 января
- Время: в течение всего дня
- Место: Улица Олега Кошевого, 3; Молодёжный клуб «Рост»
Не пропустите возможность провести день интересно, с пользой для себя и своих друзей!