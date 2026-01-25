Дата и место
|
25 января
воскресенье
|20:00
|
Концерт посвященный творчеству Владимира Высоцкого2026-01-25T20:00:00.000+02:00
О событии
25 января концерт посвященный творчеству Владимира Высоцкого выдающегося русского музыканта, поэта, артиста.
На протяжении всего концерта будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого. На большом экране будут показаны редкие кадры выступлений В. Высоцкого и архивные видеоматериалы. Такой концерт создаёт совершенно особую удивительно тёплую атмосферу, которая надолго запомнится вам.
Встречаемся в Бастионе 25 января в 20 ч
Вход свободный, бронь столов по тел.: 33-73-72