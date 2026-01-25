Концерты
Концерт посвященный творчеству Владимира Высоцкого

12+

Дата и место

25 января
воскресенье
20:00
Бастион

О событии

25 января концерт посвященный творчеству Владимира Высоцкого выдающегося русского музыканта, поэта, артиста.

На протяжении всего концерта будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого. На большом экране будут показаны редкие кадры выступлений В. Высоцкого и архивные видеоматериалы. Такой концерт создаёт совершенно особую удивительно тёплую атмосферу, которая надолго запомнится вам.

Встречаемся в Бастионе 25 января в 20 ч
Вход свободный, бронь столов по тел.: 33-73-72

