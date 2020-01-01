Лекции, мастер-классы
Астрономический вечер на Башне

28 февраля
суббота
18:00
Музей кошек "Мурариум"

Музей кошек «МУРАРИУМ» приглашает Вас на излюбленный вечер на Башне! 28 февраля в 18:00 состроится астрономическая встреча, будем любоваться городом, наблюдать за звездами через телескоп и послушаем увлекательную лекцию.

Астрономический вечер — не просто рассказ, а путешествие сквозь время и темноту, где звёзды — не точки на небе, а истории, написанные светом. В этот вечер мы погрузимся в эволюцию звёзд — от пылевых облаков до сверхновых гигантов, от рождения света до их последнего «вздоха». Лекцию-экскурсию проведёт научный сотрудник лаборатории астрофизики и космологии.

Вы услышите:

  • почему Вселенная может быть бесконечной — и почему это пугает учёных,
  • как искать жизнь на планетах, которые мы ещё не видели,
  • как эволюционируют звезды и какое будущее у нашего Солнца.

И всё это — на старинной Башне, где ветер шепчет с Балтийского моря, а в окнах — светятся городские огни.  

Вас ждёт: наблюдение за звёздами через профессиональный телескоп (надеемся, что погода не испортит планы), осмотр через микроскоп кусочка метеорита и лавы, согревающий чай или кофе, панорамный вид на Зеленоградск, Балтийское море и огни далёких кораблей, атмосфера тишины и удивления — идеально для тех, кто любит думать вдвоём, втроём… или в одиночку.

*Количество мест ограничено, билеты необходимо покупать заранее. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослого.