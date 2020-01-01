Дата и место
|
22 февраля
воскресенье
|15:00
|
Музей курортной моды
О событии
Мастер-класс по росписи шоппера в Музее Курортной Моды!
Приглашаем Вас в Музей Курортной Моды на творческий мастер-класс по росписи самого популярного, а главное — нужного аксессуара — шоппера (вместительной складной сумки)!
Кастомизируете его под свой индивидуальный вкус, а , возможно, подарите кому-то близкому.
- 22 февраля в 15:00.
- Стоимость: 800 руб.
- Количество мест строго ограничено — рекомендуем купить билет заранее.
*В цену билета не входит посещение музея.