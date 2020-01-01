Лекции, мастер-классы
Мастер-класс по росписи шоппера

Мастер-класс по росписи шоппера

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии

Дата и место

22 февраля
воскресенье
15:00
Музей курортной моды

О событии

Мастер-класс по росписи шоппера в Музее Курортной Моды!

Приглашаем Вас в Музей Курортной Моды на творческий мастер-класс по росписи самого популярного, а главное — нужного аксессуара — шоппера (вместительной складной сумки)! 

Кастомизируете его под свой индивидуальный вкус, а , возможно, подарите кому-то близкому.

  • 22 февраля в 15:00.
  • Стоимость: 800 руб.
  • Количество мест строго ограничено — рекомендуем купить билет заранее.

*В цену билета не входит посещение музея.