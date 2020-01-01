Лекции, мастер-классы
Мастер-класс по росписи очечника

12+
Дата и место

8 февраля
воскресенье
15:00
Музей курортной моды

О событии

Мастер-класс по росписи очечника в Музее Курортной Моды!

Февраль на Балтийском побережье — время, когда холодный ветер шепчет сказки о море, а снег ложится на крыши зеленоградских домиков, будто накидывая кружевным одеялом. Но холод не помеха для любимых морских прогулок — он лишь повод после них зайти погреться в уютное и красивое пространство нашей выставки!

Приглашаем Вас в Музей Курортной Моды — здесь, среди шелков и кружев 19-го века и элегантных нарядов эпохи модерна, мы предлагаем не просто экскурсию, а соприкосновение с творчеством! 

Для тех, кто верит: самое ценное  — это то, что создано своими руками, подготовлен полезный мастер-класс:

  • 8 февраля в 15:00.
  • Будем расписывать чехол для очков — и зимой солнце светит!
  • Стоимость: 600 руб.

Количество мест строго ограничено — рекомендуем купить билет заранее.