Дата и место
|
8 февраля
воскресенье
|15:00
|
Музей курортной моды
О событии
Мастер-класс по росписи очечника в Музее Курортной Моды!
Февраль на Балтийском побережье — время, когда холодный ветер шепчет сказки о море, а снег ложится на крыши зеленоградских домиков, будто накидывая кружевным одеялом. Но холод не помеха для любимых морских прогулок — он лишь повод после них зайти погреться в уютное и красивое пространство нашей выставки!
Приглашаем Вас в Музей Курортной Моды — здесь, среди шелков и кружев 19-го века и элегантных нарядов эпохи модерна, мы предлагаем не просто экскурсию, а соприкосновение с творчеством!
Для тех, кто верит: самое ценное — это то, что создано своими руками, подготовлен полезный мастер-класс:
- 8 февраля в 15:00.
- Будем расписывать чехол для очков — и зимой солнце светит!
- Стоимость: 600 руб.
Количество мест строго ограничено — рекомендуем купить билет заранее.