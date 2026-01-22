Турнир по настольной игре «UNO»

Дата и место
|
24 января
суббота
|16:00
|
«Райдер Плюс»
О событии
Вечер настольной игры, дружеская атмосфера и призовые места!
И всё это в молодёжном клубе «Райдер плюс».
Мы говорим о долгожданном и увлекательном Турнире по настольной игре «UNO». Отличная возможность не только развлечься, но и посоревноваться за крутые призы, а также встретить новых друзей и провести классный вечер в дружелюбной атмосфере.
Вас ждут:
- Захватывающие игровые раунды
- Возможность проявить тактику и стратегию
- Общение с единомышленниками и развитие командного духа
Приз победителю: Лучший игрок получит приятный подарок! Не пропустите шанс стать чемпионом и показать свои навыки в настольной игре! Как принять участие:
Просто приходите в указанный день и время — участие бесплатное! Можно приходить командами или одиночками, мы распределим участников по группам.
- Дата: 24 января 2026 года
- Время: 16:00
- Место: ул. Куйбышева, д. 91А молодёжный клуб «Райдер плюс»
Не упустите шанс провести весело время, развить свои навыки и выиграть приз! Ждём вас на турнире!