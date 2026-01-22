Интеллектуальные игры
Турнир по настольной игре «UNO»

Турнир по настольной игре «UNO»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

24 января
суббота
16:00
«Райдер Плюс»

О событии

Вечер настольной игры, дружеская атмосфера и призовые места!

И всё это в молодёжном клубе «Райдер плюс».

Мы говорим о долгожданном и увлекательном Турнире по настольной игре «UNO». Отличная возможность не только развлечься, но и посоревноваться за крутые призы, а также встретить новых друзей и провести классный вечер в дружелюбной атмосфере.

 Вас ждут:

  • Захватывающие игровые раунды
  • Возможность проявить тактику и стратегию
  • Общение с единомышленниками и развитие командного духа 

Приз победителю: Лучший игрок получит приятный подарок! Не пропустите шанс стать чемпионом и показать свои навыки в настольной игре! Как принять участие:

Просто приходите в указанный день и время — участие бесплатное! Можно приходить командами или одиночками, мы распределим участников по группам.

  • Дата: 24 января 2026 года
  • Время: 16:00
  • Место: ул. Куйбышева, д. 91А молодёжный клуб «Райдер плюс»

Не упустите шанс провести весело время, развить свои навыки и выиграть приз! Ждём вас на турнире!

Это событие в СМИ

Реконструкция штурма и день рождения Высоцкого: обзор бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Реконструкция штурма и день рождения Высоцкого: обзор бесплатных мероприятий уикенда в Калининграде и области

Читать →