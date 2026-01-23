Лекции, мастер-классы
Открытие выставки «Местное время»

Дата и место

23 января
до 15 февраля
Ворота

О событии

23 января в 18:00 приглашаем на открытие выставки студентов операторского отделения филиала РГИСИ, мастерская Александра Устинова (Санкт-Петербург), куратор Юрий Павлов (Калининград).

Вход свободный! Выставка будет работать до 15 февраля.

— Поиски философского камня — занятие похуже поисков янтарной комнаты. Если комнату хотя бы видели и засняли на фото и киноплёнку, то про философский камень только разговоры да невнятные намёки. Трудный, очень трудный квест.

Александр Попадин, калининградец, писатель, культуролог

— В прошлом году калининградский филиал Российского государственного института сценических искусств впервые набрал десять студентов на курс кинооператорства в мастерскую Александра Устинова.

Быть первым всегда рискованно и ответственно. С первого семестра студенты совершенствуют свой профессиональный язык общения — фотографию. Изучают её историю, осваивают основы композиции.

Практикующий фотограф, наблюдающий за окружающим миром, всегда живет по «местному времени». Сохраняет его характерные черты. Делает свои большие и маленькие открытия. Задает этому миру вопросы. Сам ищет на них ответы. Без слов. Опираясь на свою наблюдательность и жизненный опыт. Используя для этого только свою фотокамеру и страсть к самосовершенствованию.

Здесь и сейчас. Много разных взглядов на одно и то же МЕСТО создают его портрет во ВРЕМЕНИ.

Спустя год или два можно опять сделать выставку с тем же названием, и она будет совсем другой. И это может стать хорошей традицией.

Впервые проект под названием «Местное время» в Калининграде сделал Александр Попадин в 1998 году. Это была книга — и теперь он пишет «Местное время» каждые 10 лет.

Юрий Павлов, калининградский фотограф и преподаватель

