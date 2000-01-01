Дата и место
|
8 марта
воскресенье
|20:00
|
Вагонка
О событии
5STA FAMILY впервые высупят на «Вагонке» в рамках вечеринки «Super Дискотека 2000-х».
5STA FAMILY — культовый музыкальный коллектив, исполняющий лёгкие и зажигательные композиции в жанре R’n’B и поп-рэпа.
Изначально проект назывался 5ivesta Family, однако в 2012 году название сократили до привычного 5sta Family, чтобы сделать его проще и узнаваемее. Настоящим прорывом стал трек «Я буду», выпущенный весной 2009 года. Песня два месяца удерживалась на вершине радиочартов, получила платиновый статус и вошла в число самых скачиваемых композиций в интернет-магазинах. Именно эта работа принесла коллективу первую награду «Золотой граммофон» и номинации на премии «Звуковая дорожка» и Муз-ТВ.
С 2017 года в состав группы входят Ольга Засульская (Лоя), Валерий Ефремов (Cool-B) и Василий Косинский (V-Kes). В 2024 году группа получила новую волну популярности во всём мире благодаря phonk-ремиксам, а трек «Zachem» в переработке от 6YNTHMANE и BAbyBoi набрал более 1 миллиарда прослушиваний на YouTube.
Помимо живого выступления 5STA FAMILY на вечеринке «Super Дискотека 2000-х» вас ждут выступления топовых диджеев Калининграда со специальными сэтами с хитами золотой эпохи 2000-х.