Гумилёв и Волошин

8 февраля
воскресенье
19:00
Сцена "Чердак"

Дуэль в стихах и прозе. 

Они стрелялись на пистолетах из-за женщины, но причина была глубже. Сошлись два типа миропонимания, две поэтики: символизм и акмеизм. Сошлись два характера, две натуры. И этот конфликт не принёс победы никому из участников. Победа осталась над ними. Она — их творческое примирение в чём-то, что превышает и того, и другого. Поэтому нам, их потомкам и, надеюсь, наследникам, так нужен этот спектакль. Нужен, чтобы снискать победу. Чтобы снискать общность и увидеть небо над нами и в нас.

Этот спектакль не просто о двух крупных поэтах, о двух личностях. Этот спектакль ещё и о России, о временах и о вечности. Он о странных и таинственных судьбах двух мальчиков, мечтавших так светло и красиво. О двух несовместимых и всё же таких близких талантах, успевших и не успевших сказать самое важное.