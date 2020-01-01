Дата и место
1 февраля
воскресенье
Сцена "Чердак"
О событии
Е. Мышкин. Волшебный спектакль для детей и взрослых детей.
Как современному ребенку отыскать свою душу? Она могла потеряться в череде бесконечных неотложных дел. И навсегда исчезнуть. За душу не ставят отметки в школе, но без нее так одиноко. И вот, однажды ребенок нападает на след своей души. Оказывается, она спряталась среди лучших образов детской литературы, под покровом любви. И поет... Душа поет...
В спектакле звучат авторские песни на стихи Евгения Мышкина. Автор музыки — Ольга Волынкина.