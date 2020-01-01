Театр
«Душа»

6+

Дата и место

1 февраля
воскресенье
19:00
Сцена "Чердак"

О событии

Е. Мышкин. Волшебный спектакль для детей и взрослых детей. 

Как современному ребенку отыскать свою душу? Она могла потеряться в череде бесконечных неотложных дел. И навсегда исчезнуть. За душу не ставят отметки в школе, но без нее так одиноко. И вот, однажды ребенок нападает на след своей души. Оказывается, она спряталась среди лучших образов детской литературы, под покровом любви. И поет... Душа поет...

В спектакле звучат авторские песни на стихи Евгения Мышкина. Автор музыки — Ольга Волынкина.